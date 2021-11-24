متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدأ صرف معاش ضمان أجتماعي جددي ومطور، وقد ناشدت المواطنين المستحقين له ضرورة الاسراع فى التسجيل عبر موقع الوزارة وإتمام الإجراءات ليتم صرف المعاش لهم، كما أوضحت الوزارة بعض التفاصيل التي قد توقع المستفيدين فى التواقف عن صرف المعاش لهم، وأضافت الفئات المستفيدة وأيضاً شروط التقدم للأستفادة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم فى الأسطر القادمة.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية الحالات التي يسمح فيها بتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين منها وهي:

فى حالة وفاة المستفيد.

إذا ثبت تقديم معلومات غير صحيحة عن المستفيد بالمعاش.

فى حالة التأخر فى تحديث البيانات عن الموعد المحدد من الوزارة.

إذا ثبت أن المستحق قادر عن العمل فيتم توقف صرف المعاش له.

عند تنازل المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي.

ألية احتساب معاش الضمان الاجتماعي لكل فرد

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب توافرها فى المستفيدين ليتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم وهي:

أن يكون سعودي الجنسية، بإستثناء زوجات المواطن السعودي فى بعض الحالات التالية.

زوجة المواطن السعودي الأرملة والمطلقة.

أم الأيتام.

الزوجة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي تعاني من دخل محدود لأسرتها.

من يقل دخلهم الشهري عن 1100 ريال للأسرة الكاملة.

من يقل دخلة الشهري للفرد عن 550 ريال.

تقديم الاوراق والمتندات اللازمة التي تثبت أحقية المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي.

عدم أمتلاك المستفيد لأصول ذات قيمة عالية.

عدم امتلاك المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي لمحال عقاري بأسمه.

أهداف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي من إطلاقها لمشروع معاش ضمان أجتماعي جديد ومطور لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي الأقل دخلاً.

وبذلك نكونق د أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمعاش الضمان الاحتماعي الجديد والمطور 1443، وتنبيهات وزارة الموارد البشرية لتوقف صرف المعاش لبعض الحالات، وأيضاً شروط الصرف والفئات المستحقه له، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.