الآن خطوات التسجل في منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور | شروط الأهلية والاستحقاق للدعم المالي

يستعرض لكم ثقفني، رابط التسجيل والتقديم في منصة نظان الضمان الاجتماعي المطور، حيث سارع الآلاف من المواطنين للبحث عن طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، وذلك من أجل الاستحقاق والحصول على الدعم المالي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل رابط النظام الاجتماعي المطور، ويبحث الكثير من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي عن آلية وإجراءات التقديم للضمان، وقد بدأت المنصة في استقبال الطلبات اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 20 نوفمبر 2021، وفي السطور التالية نتعرف معكم على كافة الشروط التي أعلنت عنها الوزارة كما نتطرق للحديث عن بقية التفاصيل.

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أهم الشروط الخاصة بالمستحقين للضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب أن يكون المستفيد حامل الجنسية السعودية أو الحاملين لبطاقة التنقل، كما يستفيد من معاش الضمان المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والذين تم استثناؤهم من هذه الشروط، ويعتبر الدخل الشهري معيار أساسي من معايير الاستفادة من معاش الضمان، وتحدثت الوزارة عن طريقة احتساب الدخل حيث كشفت بأن جميع أنواع الدخل يتم احتسابهم ما عدا برامج المساند بالاضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحصل أيضا المواطنين الذين هم على رأس عملهم على معاش الضمان بشرط أن يكون دخل العالة أقل من الحد المانع.

الشروط الجديدة لحصول المرأة المطلقة على مبلغ الضمان

قالت وازرة الموارد البشرية، بأن الشروط الجديدة في نظام الضمان المطور تختلف عن الشروط القديم، ويعد من ضمن الشروط الأساسية والمهمة من أجل اسحقاق المطلقة في نظام الضمان، يجب أن تقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، ويشترط أن تكون المرأة المطلقة حاملة الجنسية السعودية، والحد الأدنى لعمرها 35 عام على الأقل، ويستثني من ذلك زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهن أبناء سعوديون بشرط الإقامة الدائمة في المملككة، وفيما يتعلق بأبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي يشترط أن تكون لديهم إقامة سارية بالإضافة إلى إثبات الزواج، وأيضا يشترط على الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام أن تكون لديهم بطاقة تنقل سارية.

أولا، يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط sbis.hrsd.gov.sa. ثانيا، بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بقراءة جميع شروط وأحكام البرنامج. ثالثا، قم بكتابة البيانات والمعلومات في الحقول المحددة لها. رابعا وأخير، قم بالتأكد من كافة معلوماتك المدخلة، وسيتم إرسال طلبك إلى الجهات المعنية والمختصة.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور