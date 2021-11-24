مسلسل جديد يزيح "لعبة الحبار" عن قمة "نتفلكس".. ما هو؟

بعد أشهر من تصدره قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة "نتفلكس"، أزاح عمل جديد مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي من على القمة.

كانت "نتفليكس" قد شهدت زيادة كبيرة في الاشتراكات العام الماضي حين أبقت جائحة كورونا المشاهدين في منازلهم، لكن النمو توقف في بداية العام الحالي، وفي الوقت ذاته زادت الخدمات المنافسة مثل "ديزني بلاس" التابعة لشركة "والت ديزني"، و"إتش بي أو ماكس" وغيرهما، من إنتاجها المعروض.

ثم جاء مسلسل "لعبة الحبار" في 17 سبتمبر وفاجأ مسؤولي الشركة بأنه أصبح الأكثر مشاهدة من بين الإنتاج الأصلي، في شهره الأول.

وقالت "نتفليكس" في أكتوبر إن 142 مليون أسرة شاهدت العمل التلفزيوني الكوري الجنوبي، الذي يتناول أشخاصا يتنافسون في ألعاب لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة مالية تمكنهم من سداد ديونهم.

نزوح عن العرش

لكن الآن، أزاح مسلسل كوري جنوبي آخر بعنوان "هيل باوند"، أو "إلى الهلاك"، مسلسل "لعبة الحبار" عن عرشه، كونه المسلسل الأعلى مشاهدة على "نتفلكس".

وتدور قصة مسلسل الرعب الخيالي "هيل باوند" حول شياطين يصطادون المذنبين ويرسلونهم إلى الجحيم، في عالم مواز يدار من قبل الوحوش.

ومنذ 20 نوفمبر الجاري، أصبح مسلسل "هيل باوند" الأعلى مشاهدة على المنصة، ليزيح "لعبة الحبار" الذي تصدر لمدة 46 يوما متتالية.

ويعتبر "هيل باوند" العمل الأحدث في طفرة الترفيه الكورية الجنوبية، التي اخترقت السوق الغربية واكتسبت شعبية عالمية.