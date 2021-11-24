بشكل استثنائى.. باكستان تسمح بنقل القمح والأدوية من الهند إلى أفغانستان

وقال عمران خان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن تلك الخطوة تأتى كبادرة حسن نية تجاه الشعب الأفغانى الشقيق، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع الدولى لدعم أفغانستان لتجنب حدوث أزمة إنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن قرار الحكومة تم نقله رسميا إلى القائم بأعمال شؤون الهند للبدء فى تنفيذه بمجرد الانتهاء من الإجراءات.
ويأتى قرار الحكومة الباكستانية بعدما أعلنت الهند الشهر الماضى عن إرسال 50 ألف طن من القمح لأفغانستان كمساعدة إنسانية وطلبت من باكستان شحن الحبوب الغذائية عبر حدود واجاه.
وتسمح باكستان، حاليا، بتصدير البضائع الأفغانية إلى الهند فقط ولكنها لا تسمح بأى تجارة أخرى ثنائية الاتجاه عبر المعبر الحدودى.
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