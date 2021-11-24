الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى القدس إن عناصر من مخابرات الاحتلال اعترضت مركبة النائب فى دائرة الأوقاف ناجح بكيرات، قرب باب الأسباط بالقدس، واعتقلته. من ناحية أخرى، استدعت سلطات الاحتلال معلمتين مقدسيتين، للتحقيق. وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال سلّمت المعلمتين هنادى الحلوانى وخديحة خويص، بلاغين لمراجعة مخابراتها فى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة المحتلة.

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