آبى أحمد يسلم السلطة لنائبه

جدة - نرمين السيد - جاء تكليف ميكونين بتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة فى غيابه، بعد أن توجه آبى أحمد لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية. وكان أحمد أعلن فى وقت سابق أنه يعتزم قيادة الحرب شخصيًا ضد قوات جبهة تحرير تيجراى، وحلفائها لصد تقدمهم تجاه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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