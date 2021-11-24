LINK رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1443 EduWave لطباعة إشعارات الدرجات بدون رقم سري ONLINE

لا يزال رابط نظام نور برقم الهوية 1443 لاستخراج نتائج وشهادات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني والحصول على إشعارات درجات الطلاب من نظام نور برقم السجل المدني ورمز التحقيق 1442 بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء إعلان نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية برقم الهوية عبر نظام نور اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 الموافق 19 ربيع الثاني 1443، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1443 بدون رقم سري بكل سهولة في حالة نسيانه.

نظام نور برقم الهوية 1443

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 بكل سهولة من خلال استخدام الحساب الخاص بالطالب أو حساب ولي الأمر، مؤكدة أن موقع نظام نور المركزي هو الجهة الرسمية الوحيدة والمعتدة للإعلان عن النتائج.

وأوكدت وزارة التعليم أن ما تردد من أخبار خلال اليومين الماضيين عبر بعض المواقع وصفحات موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حول تفعيل رابط نظام نور برقم سري بدون رقم سري غير صحيح.

المدارس التي أعنت نتائج نظام نور 1443

في سياق متصل أعلنت عدد من المدارس في المملكة انتهاء عملية تصحيح ورصد الدرجات معلنة نتائج نظام نور للمرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني 1442 بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية.

وتضم قائمة المدارس التي أعلنت نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 في المملكة كلا من “مدرسة ثانوية الإمام أحمد بن حنبل بتعليم القريات، المدرسة الابتدائية التاسعة والثمانون، والمدرسة المتوسطة 187 بتعليم الرياض، ومدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المتوسطة بتعليم ينبع، و المدرسة الثانوية الثالثة بالقيصومة”.

كما تضم قائمة المدارس كل من “مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بتعليم الشرقية، ومدرسة ثانوية أنس بن مالك، والمدرسة المتوسطة الثامنة والثلاثون بتعليم غرب المدينة، ومدرسة عقبة بن نافع المتوسطة بتعليم المدينة المنورة، والمدرسة المتوسطة والثانوية أبو حجر الأعلى بتعليم جازان.

استعلام نتائج الطلاب عبر توكلنا 1443

وفعلت وزارة التعليم السعودية طريقة أخرى للاطلاع على نتائج الطلاب في الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1443 بالإضافة إلى نظام نور لنتائج الطلاب وتتمثل في تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح تطبيق توكلنا.

اختيار الخدمات.

الدخول إلى خدمات التعليم.

النتائج الدراسية.

تفعيل (أبلغني عند تحديث النتائج).

رابط نتائج نظام نور 1443 EduWave

ويحرص كثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1443 وبدون رقم سري لعدم تذكرهم الرقم السري، ما جعلنا نرصد كيفية تجاوز تلك المشكلة بالنسبة لهم في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة أنحاء الدول العربية، ويمكن استخراج نتائج اختبارات نظام نور للطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة والثانوية عبر موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية 1442 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا قم بتسجيل الدخول إلى رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442.

ثانيًا: خدد ماهية حساب المستخدم إذا كان طالب أم ولي الأمر

ثالثا: اكتب اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

رابعًا: في حالة فقدان البيانات يوجد استعادة كلمة المرور عبر رقم الهوية ورقم الجوال.

وفي حالة نسيان رقم الدخول السري لنظام نور يمكن الدخول برقم الهوية فقط ورمز التحقق من خلال الضغط على أيقونة نسيت الرقم السري ثم تسجيل الدخول بكل سهولة.