ظهور "ماماتوس" في سماء الأرجنتين.. فيديو يرصد ظاهرة نادرة

أثارت ظاهرة مناخية غير عادية إعجاب واستغراب السكان في الأرجنتين، بعد تشكل سحب نادرة في السماء، حسب ما رصدته مقاطع فيديو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السماء الملبدة بالغيوم في الأرجنتين امتلأت بسحاب "ماماتوس"، الأسبوع الماضي.

وأظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية السحب الرمادية وكأنها فقاعات أو كرات عملاقة من الصوف القطني.

ويقول خبراء إنه رغم جمال هذا النوع من السحاب إلا أن تشكّلها يحذر من احتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة، وهو ما حدث بالفعل في الأرجنتين، السبت الماضي.

ولاقت السحب النادرة في الأرجنتين إعجاب السكان، وقال أحدهم على حسابه بمنصة "تويتر": "هذه أجمل الغيوم التي رأيتها على الإطلاق".

كما استغرب آخرون من المشهد، وقالوا إن "هذه السحب قد تكون قادمة من كوكب آخر".