أخبار اليمن : الارصاد يحذر مجددا من هطول أمطار غزيرة

الارصاد يحذر مجددا من هطول أمطار غزيرة
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في أرخبيل سقطرى من الأمطار الغزيرة, داعيا الى عدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية.
واشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على أرخبيل سقطرى وتمتد الى اجزاء من السواحل الشرقية وخليج عدن مما يؤدي إلى تشكل السحب الركامية الكثيفة والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على الأرخبيل.
كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية وخليج عدن, في حين تكون الرياح شديدة تصل سرعتها الى أكثر من 24 عقدة تتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى أربعة أمتار وأكثر من حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.
وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية، وما يرافقها من أمطار غزيرة و رياح شديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن بمحاذاة السواحل الشرقية.
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