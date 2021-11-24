جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص بيان الحكومة الذى نشر على موقعها الالكترونى: "يحث مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية المواطنين البريطانيين على مغادرة إثيوبيا فورا". كانت السفارة الفرنسية فى أديس أبابا قد حثت، أمس الثلاثاء مواطنيها المتواجدين فى إثيوبيا على مغادرتها فى أسرع وقت ممكن، وسط اقتراب الصراع المحتدم نحو العاصمة الإثيوبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا فورا فى ظل تدهور الأوضاع فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.