مسؤولة روسية: تسجيل لقاح كورونا للأطفال والمراهقين في روسيا سيتم اليوم الأربعاء

أفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، بأنه سيتم اليوم الأربعاء في روسيا تسجيل لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وقالت غوليكوفا في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء: "اليوم ستقوم وزارة الصحة الروسية بتسجيل لقاح "غامكوفيدفاك إم" ("سبوتنيك إم") لمركز غاماليا المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".

وأضافت أن الاستخدام المدني لهذا اللقاح لن يبدأ قبل نهاية ديسمبر القادم.

انطلقت التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" للأطفال والمراهقين في سن ما بين 12 و17 عاما في موسكو في 5 يونيو الماضي. وأوضح مدير مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أنه تم تخفيض تركيز لقاح "سبوتنيك V" بمقدار 5 مرات لتطعيم المراهقين و10 مرات للأطفال الصغار.