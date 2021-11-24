كريم مضمون لتفتيح البشرة: من مكون واحد فقط لن تتخيلي نتائجه2021

نقدم لكم كريم مضمون لتفتيح البشرة ، حيث يعد من افضل الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضاره بالبشرة، حيث تعد البشرة لدي البعض هي مصدر جمالهم ويجب الاهتمام بها لكي نحصل علي بشرة خالية من التجاعيد ونظيفة من أي مشاكل، وبفضل استخدام كريمات طبيعية للحصول علي نتائج رهيبة من التفتيح الفوري للبشرة، ويمكن عمل اكثر من نوع كريم للبشرة للحصول علي بشرة مثالية، وسوف نتعرف الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير كريم مضمون لتفتيح البشرة من مكون واحد فقط لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2021.

مكونات عمل كريم مضمون لتفتيح البشرة من مكون أساسي لتفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الأساسي الرهيب في تفتيح وتبيض البشرة من أول استخدام وهي كالتالي:-

معلقة من كريم نيفيا.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي. ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل دون أي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصل علي افضل كريم طبيعي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا وكريم نيڤيا والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الأن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المناسب معها ليتم تنظيفها من أي كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة حتي نغطي الوجه بالكامل.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 30 دقيقة.

نغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افصل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عن تحضير الكريم المضمون لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن تحضير الكريم في اسرع وقت لضمان نجاح الكريم وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا. يفضل استخدام مرطب للبشرة بعد الانتهاء من وضع الكريم. يجب استخدام الكريم في المساء لضمان افضل نتائج.

فوائد الكريم المضمون لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد للكريم الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة حتي نحصل علي بشرة ناصعة البياض في اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-