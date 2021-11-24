رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد sbis.hrsd طريقة التقديم على الضمان المطور 1443

ننشر رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور واستقبال طلبات التقديم على النظام الجديد للضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443، حيث تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور بالمملكة للمستحقين والمستحقات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديدة، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان السعودي الجديد، والتعرف على طريقة تقديم طلب جديد بالضمان، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للتواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية، إلى جانب التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي وحالاته؟ يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور الذي يستهدف الفئات المجتمعية الأشد حاجة، ولا ينظر النظام الجديد إلى التصنيف السابق مثل المرأة المطلقة والوصول لسن الشيخوخة وغيرهم، وإنما ينظر إلى ضرورة وصول المعاش الضماني للمستحقين مع تمكينهم من السعي من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

كما يعمل النظام الجديد المطور للضمان الاجتماعي على دعم الأفراد للتحول من محتاجين إلى منتجين، مع توفير رقابة عالية ومتابعة بشكل مستمر لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، ويمكن إجمال أهداف النظام الجديد للضمان المطور بالنقاط التالية:

تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي.

توفير ما يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل.

تقديم دعم مادي وحماية اجتماعية.

وضع آليات من شأنها أن تضمن مساعدة المستحقين والمستحقات.

إيجاد التدابير اللازمة لدعم الفئات الأكثر حاجة.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

أكدت الوزارة على نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل في ضمان الاجتماعي المطور 1443 عن طريق تسجيل حساب جديد بمنصة الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية لتسجيل حساب في الضمان الاجتماعي المطور ( sbis.hrsd.gov.sa ).

). تعبئة بيانات المتقدم (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة المرور)، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

كتابة رمز التوثيق المرسل على الجوال ثم أنقر على “توثيق”.

النقر على الصفحة الرئيسية لتعبئة بيانات الملف الموحد بشكل كامل، ويمكنكم التعرف على البيانات المطلوبة وطريقة تعبئتها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إقامة المتقدم أو المتقدمة إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية حتى يكون مؤهلاً للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، ويمكن إجمال هذه الفئات بالنقاط التالية:

زوجة المواطن السعودي وأرملته ومطلقته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة وتوافر إقامة سارية الصلاحية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة بالمملكة وتوفر إقامة سارية الصلاحية وإثبات الزواج بمستند رسمي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

ويجب أن يقل دخل المتقدم المحتسب للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد بالأسرة، والالتزام باستيفاء المتطلبات المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، إلى جانب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

كما يجب ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها، وألا يمتلك أصولاً ذات قيمة عالية، وعند تعدد أسر العائل، فيتم حساب كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ويجب العلم أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضماني أن يكون أحد أفرادها مقيماً خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، ويتم تقديم على الضمان من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد مطور الرسمي.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان رسمياً عن إجراء كافة التحديثات والتطويرات على منصة الضمان الاجتماعي المطور لكي تتوافق مع الآلية الجديدة للنظام المعلن عن تفعيله، وقدمت الوزارة دعوتها للمستحقين المتوفر لديهم شروط استحقاق الضمان بضرورة التقديم على الضمان وتعبئة نموذج التسجيل المبدئي ليتم دراسة الطلب من قبل الوزارة، ويتم التسجيل من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 الرسمي المرفق.