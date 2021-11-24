شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية 1443 sbis.hrsd.gov.sa

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قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المطلقات المستحقين لشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فقد وضعت الوزارة الضوابط اللازمة للاستحقاق من راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور للمطلقات 1443 والتي يلزم توفرها في المتقدمة للتسجيل، في السياق التالي نقدم لكم شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية 1443 عبر الرابط الرسمي للموقع.خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية 1443
تم فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات بالمملكة العربية السعودية من يوم السبت الموافق 20 من نوفمبر 2021، على ان يتم التسجيل عبر شبكة الإنترنت إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.
- ثم انقر على التسجيل.
- بعدها تظهر لك كافة الشروط والتعليمات الخاصة بالتسجيل بالخدمة، يمكنك الاطلاع عليها.
- ثم ابدأ في ملء البيانات المطلوبة للتسجيل.
- ثم يتم إرسال نموذج التسجيل من خلال النقر على أيقونة إرسال.
شروط الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي
يمكن لكافة المطلقات بالمملكة العربية السعودية التسجيل في البرنامج بشرط توفر الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تأتي على النحو التالي:
- أن تكون السيدة المطلقة والمتاقدمة لبرنامج الضمان الاجتماعي للاستحقاق من المعاش سعودية الجنسية.
- أيضًا يمكن للفئات التالية التقدم للحصول على المعاش وهي:
- مطلقة وأرملة المواطن السعودي ممن لديها أبناء سعوديين، على أن تكون هي وأبنائها مقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.
- أبناء المطلقة والأرملة السعودية من غير سعودي، بشرط إقامتها إقامة دائمة بالمملكة، مع إثبات الزواج بمستند رسمي موثق.
- الأرامل ذوات الأيتام وذوي الإعاقة والأيتام مالكي بطاقات التنقل السارية الصلاحية.
- يجب أيضًا ألا تكون موظفة في أي جهة سواء حكومية أو خاصة.
- يكون طليقها سعودي الجنسية.
- يجب أن تكون لديها حساب مصرفي لتتمكن من الحصول على المعاش من خلال التحويل عليه.
- لا يكون لديها أي مصدر دخل يعيلها هي وأفراد عائلتها.
- من الضروي أن تكون مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.
- كما يجب أن تكون منفصلة في سكن خاص بها عن أسرتها.
الوسوم
قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المطلقات المستحقين لشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فقد وضعت الوزارة الضوابط اللازمة للاستحقاق من راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور للمطلقات 1443 والتي يلزم توفرها في المتقدمة للتسجيل، في السياق التالي نقدم لكم شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية 1443 عبر الرابط الرسمي للموقع.خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية 1443
تم فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات بالمملكة العربية السعودية من يوم السبت الموافق 20 من نوفمبر 2021، على ان يتم التسجيل عبر شبكة الإنترنت إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.
- ثم انقر على التسجيل.
- بعدها تظهر لك كافة الشروط والتعليمات الخاصة بالتسجيل بالخدمة، يمكنك الاطلاع عليها.
- ثم ابدأ في ملء البيانات المطلوبة للتسجيل.
- ثم يتم إرسال نموذج التسجيل من خلال النقر على أيقونة إرسال.
شروط الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي
يمكن لكافة المطلقات بالمملكة العربية السعودية التسجيل في البرنامج بشرط توفر الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تأتي على النحو التالي:
- أن تكون السيدة المطلقة والمتاقدمة لبرنامج الضمان الاجتماعي للاستحقاق من المعاش سعودية الجنسية.
- أيضًا يمكن للفئات التالية التقدم للحصول على المعاش وهي:
- مطلقة وأرملة المواطن السعودي ممن لديها أبناء سعوديين، على أن تكون هي وأبنائها مقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.
- أبناء المطلقة والأرملة السعودية من غير سعودي، بشرط إقامتها إقامة دائمة بالمملكة، مع إثبات الزواج بمستند رسمي موثق.
- الأرامل ذوات الأيتام وذوي الإعاقة والأيتام مالكي بطاقات التنقل السارية الصلاحية.
- يجب أيضًا ألا تكون موظفة في أي جهة سواء حكومية أو خاصة.
- يكون طليقها سعودي الجنسية.
- يجب أن تكون لديها حساب مصرفي لتتمكن من الحصول على المعاش من خلال التحويل عليه.
- لا يكون لديها أي مصدر دخل يعيلها هي وأفراد عائلتها.
- من الضروي أن تكون مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.
- كما يجب أن تكون منفصلة في سكن خاص بها عن أسرتها.
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