دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد الى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني المفرق يفيد بوجود ثلاثة حالات غرق لعمال وافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة مما ادى الى انهيارها وسقوطهم داخلها بإحدى المناطق في محافظة المفرق ، حيث تحركت فرق الغطس المتخصصة الى موقع الحادث وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة ، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات الى المستشفى ، وفُتح تحقيق بالحادثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ثلاثة عمال وافدين إثر انهيار حفرة امتصاصية في المفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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