مصر.. ضبط رئيس جامعة ومسؤول بالصحة في قضايا رشوة

ألقت الأجهزة الرقابية في مصر القبض على رئيس جامعة وموظفين بنفس الجامعة ومسؤول في وزارة الصحة، تورطوا في قضايا رشوة وفساد مالي.

وتمكنت هيئه الرقابة الإدارية في مصر من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لم تحدد عددهم، بعد أن تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوه بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

وفي ذات السياق، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مسؤولا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة تورط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.

وكشف مصدر أن السلطات الرقابية تعمل على هاتين القضيتين منذ فترة بعد رصد معلومات عنهما، وتمت مراقبة المتهمين حتى القبض عليهم متلبسين بالرشوة والفساد والمالي.

وتمت إحالة الموقوفين إلى النيابة التي حرزت الأموال المضبوطة والتسجيلات المرافقة، وتولت التحقيق معهم.