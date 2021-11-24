سويسرا تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا بسبب تدهور الوضع الأمنى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، بحسب "سبوتنيك" إنها تنصح بعدم السفر إلى إثيوبيا لأى سبب من الأسباب". وأوصت الوزارة جميع الرعايا السويسريين فى إثيوبيا بمغادرة البلد الإفريقى بوسائلهم الخاصة.

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