الرئيس اللبنانى: البلاد تواجه أزمات مصطنعة لإحداث صراع سياسى يمكن تفاديه

وشدد عون -خلال استقباله اليوم وفد جمعية أندية الليونز الدولية- على أنه كان مصرا منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالى جنائى، معتبرا أنه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، مؤكدا أن هذا واجبه وكلفنه الكثير من الوقت والجهد فى ظل ما وصفه بالكثير من المقاومة ووضع العراقيل.
وأشار إلى أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولى لتقديم الخطة الاقتصادية التى يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد أن كان كل الكلام يقال فى الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التى كانت ترد من أعلى المرجعيات المسؤولة فى هذا المجال.
واعتبر رئيس الجمهورية أن هناك حملات منظمة قائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتى تهدف إلى ما وصفه باغتيال سياسى، مشددا على أنه عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائى المالى هو بادرة هذا التغيير المنشود.
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