الجزائر: إدانة مدير الأمن الوطنى السابق بالسجن 8 سنوات فى قضايا فساد

جدة - نرمين السيد - أدان القضاء الجزائرى، اليوم الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الوطنى (جهاز الشرطة الجزائرية) عبدالغنى هامل بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لتورطه مع زوجته وأفراد من عائلته فى قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة.





وأدين أيضا أبناء وزوجة عبدالغنى هامل بأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ. وواجه عبدالغنى هامل، رفقة زوجته وأولاده الأربعة فى هذه القضية اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذلك الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة. وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا فى حق عبدالغنى و12 سنة سجن فى حق ثلاثة من أبنائه أميار، شفيق، ومراد.

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