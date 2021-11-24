رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يبحث تطويع التقنيات النووية فى مجال الصحة

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، اليوم الأربعاء، مع مدير شعبة إفريقيا التابعة لإدارة التعاون التقنى فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية شوكت عبدالرزاق، تطويع التقنيات النووية فى مجال الصحة البشرية.





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