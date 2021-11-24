جدة - نرمين السيد - دعت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة فى ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية فى 24 ديسمبر المقبل، وحثت جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطى.





وأكدت السفارات الخمس -فى بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الليبية- عزمها دعم الاستقرار فى ليبيا عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. وأعرب البيان عن دعم السفارات الخمس للسلطات المسؤولة فى ليبيا عن المراجعة القضائية للترشيحات، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. ورحب البيان بجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات فى تنفيذ الأساس التقنى لانتخابات ناجحة، وتطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمى من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التقويم الانتخابى الكامل. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أغلقت باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية فى 22 نوفمبر الجارى، وتجرى حاليا مراجعة وتدقيق ملفات 98 مرشحا ومرشحة تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا و4 دول أوروبية تدعو الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات فى موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.