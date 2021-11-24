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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تم البدء في التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بعد توفر الشروط المحددة من قبل الوزارة بناءً على الضوابط والمعايير الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فيما يلي نقدم لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وطريقة حساب المعاش 1443.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

يستطيع الموظف الموجود على رأس العمل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المحدّث مع توفر لديه الشروط التالية:

يكون الموظف على رأس العمل.

يكون إجمالي الدخل الخاص بالأسرة من أفراده أقل من حد المعاش المانع للاستحقاق.

يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيمًا على اراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، وغير مقيم في السجون او مراكز الإيواء.

يكون دخل الموظف أقل من الحد الادنة وهو ما يعادل 1100 ريال للموظف وقيمة 5500 ريال لكل عضو في أفراد الأسرة.

تكون معايير امتلاك الثروة واستخدامها المحددة باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور منطبقة على الموظف المتقدم للتسجيل في النظام، بشرط تمكنه من توزيع التعويض الذي يحصل عليه بحكمة.

يكون غير ممتلكًا لأي أصول لها قيمة.

يكون ملتزمًا بكل الأحكام التي تضعها الوزارة والتي تتعلق بالتعليم والصحة الخاصة بالأبناء بالإضافة إلى البرامج المقدمة للقادرين من الأفراد بالأسرة من برامج التدريب والتوظيف.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد للموظف

يتم احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظف من خلال اتباع التالي: