- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وطريقة حساب المعاش 1443 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تم البدء في التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بعد توفر الشروط المحددة من قبل الوزارة بناءً على الضوابط والمعايير الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فيما يلي نقدم لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وطريقة حساب المعاش 1443.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443
يستطيع الموظف الموجود على رأس العمل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المحدّث مع توفر لديه الشروط التالية:
- يكون الموظف على رأس العمل.
- يكون إجمالي الدخل الخاص بالأسرة من أفراده أقل من حد المعاش المانع للاستحقاق.
- يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيمًا على اراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، وغير مقيم في السجون او مراكز الإيواء.
- يكون دخل الموظف أقل من الحد الادنة وهو ما يعادل 1100 ريال للموظف وقيمة 5500 ريال لكل عضو في أفراد الأسرة.
- تكون معايير امتلاك الثروة واستخدامها المحددة باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور منطبقة على الموظف المتقدم للتسجيل في النظام، بشرط تمكنه من توزيع التعويض الذي يحصل عليه بحكمة.
- يكون غير ممتلكًا لأي أصول لها قيمة.
- يكون ملتزمًا بكل الأحكام التي تضعها الوزارة والتي تتعلق بالتعليم والصحة الخاصة بالأبناء بالإضافة إلى البرامج المقدمة للقادرين من الأفراد بالأسرة من برامج التدريب والتوظيف.
كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد للموظف
يتم احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظف من خلال اتباع التالي:
- خصم نسبة 50% من إجمالي الدخل الشهري لأفراد أسرة الموظف.
- ثم إضافة إلى الناتج إجمالي الدخل الغير مكتسب والحاصل عليه من دعم الحكومة باستثناء البرامج المساندة، والأفراد المتبوعين لذوي الاحتياجات الخاصة.
- ثم يتم المقارنة بين الإجمالي الناتج والحد الادنى للمعاش، وبهذا يتمكن الموظف من التعرف على ما غن كان من مستحقي المعاش أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وطريقة حساب المعاش 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.