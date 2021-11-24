ليبيا.. استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة

كشف مصدر في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القذافي الابن يعد أبرز الأسماء في قائمة المستبعدين، التي تضم 25 مرشحا من بينهم أيضا بشير الشرقاوي ونوري أبو سهمين ومحمد الشريف وعادل اللافي.

وكان مصدر في المفوضية أعلن مؤخرا استبعاد 25 من 98 مرشحا لانتخابات الرئاسة، في تصفية أولية.

والثلاثاء أعلن رئيس المفوضية عماد السائح أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98، من بينهم امرأتان.

وقال السائح في مؤتمر صحفي من داخل مقر المفوضية في طرابلس، إن "منظومة تسجيل المترشحين سجلت الاثنين عدد 98 مرشحا و مرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة".

وأضاف: "عقب التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقا للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وأغلق الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر.

وكان على رأس هذه القائمة القذافي الابن، إلى جانب قائد الجيش المشير خليفة حفتر، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

كما ترشحت امرأتان هما ليلى بن خليفة (46 عاما) رئيسة حزب الحركة الوطنية، وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.

وأوضح السائح أنه "تم تسليم 1.7 مليون بطاقة للناخبين، من إجمالي أكثر من 2.8 مليون بطاقة يستهدف توزيعها، حيث يستمر التوزيع حتى 28 نوفمبر الجاري"، علما أن عدد سكان ليبيا يبلغ نحو 7 ملايين.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700، فيما تستمر عملية التسجيل حتى 6 ديسمبر المقبل.