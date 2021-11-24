السفارة الأمريكية بأوكرانيا تحذر رعاياها من نشاط عسكرى روسى غير اعتيادى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشبكة إلى أن كييف أجرت تحديثا لأسطولها البحرى العسكرى، نظرا لما وصفته بـ"احتمال غزو روسى" للبلاد، موضحة أن أوكرانيا تعتقد أنه فى حال قررت روسيا شن هجوم على البلاد، فإن بحر أزوف سيكون ساحة قتال رئيسية.

وأضافت أن كييف، إلى جانب تحديث أسطولها، حدثت من بنيتها التحتية برا على ساحل بحر أزوف، حيث عرضت القناة الأمريكية لقطات حصرية لأعمال التطوير بقاعدة بيرديانسك البحرية.