جدة - نرمين السيد - وأشارت الشبكة إلى أن كييف أجرت تحديثا لأسطولها البحرى العسكرى، نظرا لما وصفته بـ"احتمال غزو روسى" للبلاد، موضحة أن أوكرانيا تعتقد أنه فى حال قررت روسيا شن هجوم على البلاد، فإن بحر أزوف سيكون ساحة قتال رئيسية.
وأضافت أن كييف، إلى جانب تحديث أسطولها، حدثت من بنيتها التحتية برا على ساحل بحر أزوف، حيث عرضت القناة الأمريكية لقطات حصرية لأعمال التطوير بقاعدة بيرديانسك البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية بأوكرانيا تحذر رعاياها من نشاط عسكرى روسى غير اعتيادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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