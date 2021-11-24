مفوض الأمن الإفريقى يتابع استعدادات جامبيا لإجراء انتخابات نزيهة

جدة - نرمين السيد - بحث بانكول أديوى مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن، اليوم الأربعاء، مع كبار مسؤولى دولة جامبيا استعدادات إقامة انتخابات حرة نزيهة خلال شهر ديسمبر المقبل.





وأوضح المفوض الإفريقى -فى بيان- أنه التقى وزير الشؤون الخارجية فى جامبيا جيمس بيتر جوميز، وأكد التزام الاتحاد الإفريقى بدعم تنظيم انتخابات ذات مصداقية وتعزيز الديمقراطية فى البلاد. وعقد أديوى مناقشات معمقة مع رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة لجامبيا عليو مومار نجاى، بشأن مستوى الاستعداد لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية يوم 4 ديسمبر المقبل.

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