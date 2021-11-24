الأردن والمجر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالى، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، آليات تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين.





وأكد الشمالى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، بحيث تمتد فى الأصعدة كافة بما فى ذلك الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لتعكس التطلعات الثنائية والإمكانات المتاحة لاقتصاديهما، مبينا ضرورة عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الأردنية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادى. وبلغت الصادرات الأردنية إلى المجر 1.3 مليون دولار فى العام 2020، فيما بلغت الواردات 39 مليون دولار للعام ذاته. أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، فبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى المجر 520 ألف دولار، بينما بلغت الواردات 27 مليون دولار.

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