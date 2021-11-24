الأمم المتحدة: 58 مليار دولار تكلفة ممارسات الاحتلال بالضفة خلال 20 عاما

جدة - نرمين السيد - ويقدر التقرير الذى تم إطلاقه اليوم الأربعاء، تحت عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى: الفقر فى الضفة الغربية 2000-2019" أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلى الإجمالى للأرض الفلسطينية المحتلة فى عام 2019.

وأكد التقرير ارتفاع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر فى الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامى 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار فى عام 1998 إلى 428 مليون دولار فى عام 2007. وازدياد معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد فى أعقاب الانتفاضة الثانية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التى فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقرا، وشدد على أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية فى أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر فى الضفة الغربية فى عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى الضفة الغربية فى العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وأوضح أن الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالى الثلث بين عامى 2000 و2002. ولكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبى طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عاما.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن الاقتصاد الإقليمى فى الضفة الغربية نما بنسبة 6.2% سنويا منذ عام 2007، إلا أن ذلك النمو كان متقلبا، حيث تفاوت من 13.1% فى عام 2008 إلى 1.6% فى عام 2019، وعادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل. وفى الواقع، كان معدل البطالة فى الضفة الغربية مرتفعا، اذ تراوح حول 18% بين عامى 2007 و2019.

ولفت إلى اضطرار العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن عمل فى إسرائيل ومستوطناتها نظرا لعدم قدرة الاقتصاد الإقليمى المكبل فى الضفة الغربية على خلق فرص عمل، مستشهدا بكون العلاقة بين معدل البطالة ونسبة الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل والمستوطنات فى إجمالى العمالة فى الضفة الغربية سلبية قوية ما يعكس الاعتمادية الضارة لسوق العمل فى الضفة الغربية على إسرائيل ومستوطناتها.

وشدد على أنه لولا العمالة الفلسطينية فى إسرائيل ومستوطناتها، لكانت البطالة فى الضفة الغربية أعلى بكثير، ومقاربة للمعدلات المرتفعة للغاية فى غزة المحاصرة منذ عام 2007. وحتى مع العمالة فى إسرائيل، لا يزال الاقتصاد الإقليمى للضفة الغربية غير قادر على خفض معدل البطالة أو حتى الحفاظ على استقراره منذ عام 1999، وبمعنى أصح، فإن الضفة الغربية قد مرت بعقدين من الـ "لا" تنمية والنمو غير المنتج للعمالة.

ودعا تقرير الأونكتاد إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تواصلها الجغرافى وذلك من خلال ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض. إلى جانب تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لإنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين فى المنطقة "ج" (التى تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية).

وقال إنه إلى أن ينتهى الاحتلال، ستستمر تداعياته فى كبح التنمية الاقتصادية الفلسطينية بينما تزيد التكلفة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، مؤكدا أنه يضيف إلى الأبحاث السابقة حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال، والتى أجريت استجابة لسبعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامى 2014 و2020، تطلب من الأونكتاد تقييم وتوثيق التكلفة الاقتصادية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى من جراء الاحتلال الإسرائيلى.

وجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بموقفها الثابت بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه. وسيواصل الأمين العام للأمم المتحدة ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلةجغرافيا وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل.