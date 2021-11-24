26 وفاة و4549 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سجل في الأردن 26 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و4549 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 923722 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الثلاثاء.
وارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 11403 وفاة بحسب الموجز.
وأجري 46486 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 9.79%، حيث وصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 11840048 فحصا.
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