أخبار اليمن : انفجارات عنيفة.. العدوان يعاود قصف صنعاء

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انفجارات عنيفة.. العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء. انفجارات عنيفة.. العدوان يعاود قصف صنعاءعاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين. وكان الطيران المُعادي شن في وقت سابق اليوم غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين، وغارة على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

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