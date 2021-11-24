الإمارات.. قرقاش والمرر يلتقيان نائب وزير الخارجية الإيراني

التقى أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الأربعاء، وبحضور خليفة شاهين المرر وزير دولة، علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى الإمارات.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة. كما بحث الطرفان سبل العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين. وتناول اللقاء بين الطرفين كذلك التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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