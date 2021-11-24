رقم قياسي.. 27 غريقا في بحر المانش بحادث زورق

لقي 31 شخصا مصرعهم، الأربعاء، إثر غرق زورق قبالة سواحل شمال فرنسا، كان يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر بحر المانش.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه "مأساة"، مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم".

وأكد كاستيكس أنه يتابع "الوضع بشكل مباشر".

وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع السنة الحالية 3 قتلى وأربعة مفقودين.

وفي عام 2020، لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد 3 آخرون، في مقابل 4 قتلى في 2019.