لقي 31 شخصا مصرعهم، الأربعاء، إثر غرق زورق قبالة سواحل شمال فرنسا، كان يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه "مأساة"، مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.
وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم".
وأكد كاستيكس أنه يتابع "الوضع بشكل مباشر".
وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع السنة الحالية 3 قتلى وأربعة مفقودين.
وفي عام 2020، لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد 3 آخرون، في مقابل 4 قتلى في 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم قياسي.. 27 غريقا في بحر المانش بحادث زورق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.