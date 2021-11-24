مجلس السيادة السودانى: الاتفاق السياسى يسهم فى استكمال المسار الديمقراطى

وأكد دقلو، لدى لقائه اليوم الإربعاء مع مبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه ستانسن، دعم ومساندة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
من جانبه، أكد المبعوث النرويجى، دعم بلاده للشعب السودانى وللخطوات التى توجت بتوقيع الاتفاق السياسى وعودة رئيس الوزراء لقيادة الحكومة المدنية.
وأشاد بالدور الكبير لنائب رئيس مجلس السيادة، فى التوصل لاتفاق بين الأطراف، مؤكدا بذل كل ما من شأنه المساهمة فى إنجاح الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن النرويج لم توقف مساعداتها للسودان، وأنها مستمرة فى دعم شعب وحكومة السودان.
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