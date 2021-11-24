استبعاد سيف الإسلام القذافى و24 آخرين من الانتخابات الليبية

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جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم 79 بشأن استبعاد 25 مرشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء فى ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وتصدر سيف الإسلام القذافى، نجل الرئيس الليبى الأسبق، قائمة المستبعدين، بالإضافة إلى 24 لمخالفتهم شروط الترشح.
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