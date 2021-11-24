اليمن: تقدم فى الوضع الميدانى بعدة محافظات بدعم التحالف العربى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، وجود تقدم ملموس فى الوضع الميدانى فى عدة محافظات، وذلك بدعم من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن استعادة السيطرة فى المشهد العسكرى سينعكس إيجابيا على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادى.





وقال عبدالملك ـ خلال اجتماع لمجلس الوزراء لبحث عدد من الملف العسكرية والأمنية والاقتصاديةـ إن تحسنا ملموسا فى الجانب العسكرى بدعم من الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية، مشيرا إلى إعادة التوازن للوضع الميدانى فى مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة فى جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب. وفى سياق آخر، أكد عبدالملك ـ حسبما أفادت قناة اليمن الفضائيةـ ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة فى الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، مشددا على أهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقررة وتكثيف الجهود من اجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن. ودعا إلى ضرورة التصدى لحملات التحريض والتضليل والتشويه التى تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن فى دوامة الفراغ التى لم تتعاف منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن، وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولى.

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