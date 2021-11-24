أمريكا والنرويج يطالبان مجلس الأمن بمناقشة كيفية دعم الانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكى لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" فى تونس مع الممثل الخاص للنرويج فى ليبيا توماس ريم بيردال، وذلك حسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، نقتها وكالة الأنباء الليبية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان لمناقشة -فى نيويورك- كيفية استمرار المجتمع الدولى فى دعم العملية السياسية والانتخابات فى ليبيا، موضحة أن العدد النهائى لطلبات الترشح وصل إلى 98 طلبا، وأن مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية سينظروا فى ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

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