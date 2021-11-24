غدا.. إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن إضاءة مبنى المكتبة، غدا الخميس، باللون البرتقالى للسنة الرابعة على التوالى بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.





وتهدف حملة "16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة" والتى تقام فى الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام إلى رفع الوعى العام فى هذا الشأن، وتدعو الحملة إلى تلوين العالم باللون البرتقالى والذى يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا دون عنف. وتأتى إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالى أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، لترسل رسالة حول أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق ذلك.

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