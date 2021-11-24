مقتل ثلاثة تلاميذة ومعلمة في منطقة ناطقة بالإنكليزية في الكاميرون

قتل ثلاثة تلامذة ومعلمة بهجوم على مدرسة ثانوية جنوب غربي الكاميرون في إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية، حسب التلفزيون الرسمي في البلاد.

وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم الثانوي روجيه كافو فوكو لوكالة "فرانس برس" أنه "قتل ثلاثة تلامذة بالرصاص وتوفيت مدرّسة مصابة أيضا في طريقها إلى المستشفى".

ونقلت القناة الإخبارية الرسمية أن "الحادثة أسفرت عن عدة جرحى تتم متابعتهم في مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أن "قوات الأمن والدفاع تلاحق المهاجمين".

وأفادت القناة الإخبارية الرسمية الكاميرونية بأن المدرسة الثانوية الناطقة بلغتين في منطقة ايكوندو تيتي كانت "مسرح هجمات قاتلة من قبل أفراد لم تحدد هويتهم".

ومنذ أربع سنوات تشهد المنطقتان الناطقتان بالانكليزية في الكاميرون تمردا مسلحا تتخلله مواجهات شبه يومية بين الجيش وجماعات انفصالية تطالب باستقلال "أمبازونيا"، الاسم الذي تطلقه هذه الجماعات الناطقة بالإنكليزية على منطقتيها.

وتتهم منظمات غير حكومية والأمم المتحدة الطرفين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.

وأسفر النزاع الانفصالي في الكاميرون منذ 2017 عن أكثر من 3500 قتيل و700 ألف مهجر، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية.