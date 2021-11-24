إنتر يسقط شاختار ويزيد الضغط على ريال مدريد

زاد إنتر ميلان الإيطالي الضغط على ريال مدريد الإسباني في المجموعة التي تضمهما بدوري أبطال أوروبا، بانتصاره المهم على شاختار دونيتسك الأوكراني مساء الأربعاء.

وأحرز البوسني إيدن دجيكو هدفين في غضون 6 دقائق بالشوط الثاني، ليمنح إنتر الفوز 2-صفر على شاختار دونيتسك في ملعب سان سيرو، ويصبح الفريق على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عقد.

ووضع المهاجم البوسني الكرة في الشباك بعد 61 دقيقة ليمنح إنتر تقدما مستحقا، بعد إلغاء هدفين سجلهما قبل ذلك بالإضافة لإضاعته سلسلة من الفرص.

ولم يستغرق دجيكو الكثير من الوقت، ليضاعف النتيجة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من إيفان بريشيتش مسجلا هدفه رقم 50 في المسابقات الأوروبية.

وأرسلت النتيجة فريق المدرب سيموني إنزاغي إلى صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 10 نقاط، متفوقا بنقطة على ريال مدريد الإسباني.

وسيتعين على "الملكي" الانتصار على شيريف تيراسبول المولدوفي للحفاظ على الصدارة، قبل موقعة ريال مدريد وإنتر ميلانو في الجولة الأخيرة.