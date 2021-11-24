غرق 20 مهاجرا فى بحر المانش أثناء محاولاتهم الوصول إلى إنجلترا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع أكثر من 20 مهاجرا، اليوم الأربعاء، إثر غرق زورق فى بحر المانش (القناة الإنجليزية)، قبالة سواحل كاليه الفرنسية، خلال محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة من الشواطئ الفرنسية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.





وأعرب وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين - وفق ما أوردته قناة "فرانس 24" - عن تعاطفه مع ضحايا الحادث، مشددا على أن "الطبيعة الإجرامية للمهربين الذين ينظمون مثل عمليات العبور تلك لا يمكن إدانتها بما فيه الكفاية". وفى الجهة المقابلة من القناة الإنجليزية، ذكرت "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ (كوبرا)، والتى تنعقد عادة لتنسيق استجابة الحكومة للأزمات الوطنية أو الإقليمية، أو خلال الأحداث الخارجية التى لها آثار كبيرة على المملكة المتحدة.

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