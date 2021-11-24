برى يدعو لدراسة قانون يفرض ضوابط استثنائية على التحويلات المالية بلبنان

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لجنتى المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب، وذلك لدراسة إقتراح قانون معجل مكرر يرمى إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية.





يأتى ذلك فى وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية واقتصادية مركبة أدت بالمصارف إلى عدم القدرة على رد أموال المودعين، كما تراجعت الليرة اللبنانية امام العملات الأجنبية فى الأسواق غير الرسمية بشكل غير مسبوق وبمعدلات متسارعة. ويترقب صندوق النقد الدولى والمجتمع الدولى إصلاحيات اقتصادية وتشريعية جذرية لبدء الدخول فى مفاوضات مع لبنان من أجل التوصل لاتفاق يمهد الطريق لمساعدته من أجل الخروج من الأزمات المركبة التى يعانيها والتى أدت إلى تدهور غير مسبوق فى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

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