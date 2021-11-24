تسلسل زمنى.. فى 361 يومًا التجراى من الجبال إلى أبواب أديس أبابا (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - حول مقاتلى جبهة تحرير تيجراى دفة الحرب إلى صالحهم، فى أقل من عام بعد اجتياح قوات آبى أحمد رئيس وزارء إثيوبيا للعاصمة ميكلى، متحالفة مع الجيش الإريترى، حيث عادت بعد فرارها إلى الجبال لتسيطر على المدن الإثيوبية، مدينة تلو الأخرى وتحاصر العاصمة أديس أبابا، وتعتقل آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبى.





وبدأ الصراع فى إثيوبيا فى 4 نوفمبر 2020، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، برد عسكرى على هجوم لقوات إقليم تيجراى على معسكرات للجيش الفيدرالى شمال البلاد، فى القوت ذاته الذى نفت فيه الجبيهة قيامها بالهجوم، مؤكدة أن ما أعلنه "أحمد" كان مجرد ذريعة لغزو الإقليم.

وبعد أقل من شهر فى 28 نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، أن الجيش الاتحادى تمكن من دخول عاصمة إقليم تيجراى (ميكيلى) والسيطرة على المدينة، حيث سيطرت القوات الإثيوبية الفيدرالية على مطار ميكيلى ومقار المؤسسات الحكومية فى العاصمة، ومكتب إدارة الإقليم، إضافة إلى السيطرة على قيادة المعسكر الشمالى، وإطلاق سراح آلاف من ضباط كانوا معتقلون من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى تعد بمثابة الحاكم الفيدرالى للإقليم.

وفى 23 مارس 2021، تصاعدت المواجهات بين الجانبين حتى أقر أبى أحمد، بأن القوات الإريترية دخلت تيجراى، وفي اليوم التالى أعلنت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن جنودًا إريتريين ارتكبوا مجزرة بحق أكثر من مئة مدنى في أكسوم.

ولم تمر سوى أسابيع قليلة، في 28 يونيو 2021، ومع تقدم "قوات تيجراى، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها أبى في تيجراى عاصمة الإقليم ميكيلى، ما شكّل منعطفًا في النزاع، وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه تيجراى"من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا بمواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

وفى أكتوبر 2021 دخل النزاع منعطفًا جديدًا مع قيام الطائرات الإثيوبية بشن ضربات جوية على ميكيلي، مطلقة حملة قصف جوي في تيجراي. ومع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب وقتل ونهب واسعة قامت بها القوات المتصارعة، يُخشى أن تقترب البلاد من مذابح مروعة قد لا يتمكن أحد من إيقافها قريباً.

وفى محاولة لتسريع وتيرة الحرب، دخلت قوات تيجراى و8 جماعات مسلحة ومعارضة أخرى فى تحالف ضد رئيس الوزراء آبى أحمد، للسعى إلى فترة انتقال سياسى بعد عام من الحرب المدمرة، حيث يسعى التحالف الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية" إلى "إقامة ترتيب انتقالى فى إثيوبيا" حتى يتمكنوا من إجبار رئيس الوزراء من الرحيل فى أسرع وقت ممكن.



وبداية من منتصف الشهر الجارى طالبت دول عدة رعاياها بمغادرة العاصمة أديس أبابا فى ظل الاضطرابات التى تعيشها إثيوبيا وتقدم جبهة تحرير تيجراى نحو العاصمة، وسط خسائر متتالية للجيش الإثيوبى، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد بعد سلسلة من الهزائم وخسارة المدن، وأسر آلاف الجنود من قبل تحالف جبهة تحرير تيجراى.

وواصل تحالف جبهة تحرير تيجراى ضغطه على العاصمة أديس أبابا بالسيطرة على إحدى المدن التى تبعد 19 ميلا فقط عن العاصمة، حيث وصلوا إلى مدينتى دبرى سينا​ ولالابينا، على بعد أميال قليلة من العاصمة أديس أبابا.

وفى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو فى مناورة للهروب من موقع المسئولية بعد الخسائر المتتالية سلم آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، السلطة فى البلاد لنائبه ديميكى ميكونين لإدارة الشؤون اليومية للحكومة، بعد أن توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية ضد قوات جبهة تحرير تيجراى، وحلفائها لصد تقدمهم تجاه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.