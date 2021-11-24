29 نوفمبر.. دورة استثنائية للصحة العالمية للاستعداد للأوبئة المستقبلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جمعية الصحة العالمية سوف تعقد جلسة خاصة (دورة استثنائية) فى الفترة من 29 نوفمبر الجارى إلى 1 ديسمبر المقبل، وذلك للنظر فى الحاجة إلى وضع صك دولى للاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الوبائية المستقبلية والوقاية منها والاستجابة لها.





وأشارت المنظمة - فى بيان لها اليوم الأربعاء فى جنيف - إلى أن الدول الأعضاء ستنظر فى بند واحد من بنود جدول الأعمال خلال الدورة الاستثنائية - الاجتماع الثانى من نوعه فى تاريخ المنظمة - وهو الحاجة الى اتفاقية أو معاهدة او أى اتفاق دولى آخر يعنى بالتأهب للأوبئة والاستجابة لها بهدف إنشاء عملية دولية لصياغة الاتفاقية والتفاوض بشأنها مع الأخذ فى الاعتبار تقرير الفريق العامل المعنى بتعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها. وقالت المنظمة إن أهداف هذه الأداة ستتمثل فى تمكين العالم من العمل بشكل جماعى للوقاية والتأهب والاستجابة للوباء القادم وضمان الوصول العادل إلى تدابير مكافحة الجائحة ودعم التنسيق العالمى من خلال إدارة عالمية للصحة العامة وتعزيز دور منظمة الصحة العالمية. ولفت البيان إلى أن الدول الأعضاء تجتمع فى منظمة الصحة العالمية للنظر فى العملية والجدول الزمنى للتفاوض بشأن صك المنظمة الجديد.

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