مقتل 5 مهاجرين على الأقل قبالة مضيق كاليه

قتل خمسة مهاجرين على الأقل الأربعاء إثر غرق زورقهم في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 12.30 بعد الظهر، أبلغ صياد عن رصد نحو 15 جسما عائمة قبالة ساحل كاليه في شمال فرنسا".

وأضافت أن "سفينة تابعة للبحرية الوطنية انتشلت خمس جثث بالإضافة إلى خمسة أشخاص فاقدين للوعي حسب حصيلة أولية"، مضيفة أن الوزير جيرالد دارمانان سيزور موقع الحادث.

وكان مصدر في الشرطة الفرنسية قد قال لرويترز إن عددا من المهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.

وأضاف المصدر "تجرى عملية بحث وإنقاذ قبالة ساحل كاليه.. نعتقد أن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم".

وصرح رئيس بلدية محلية لقناة "فرانس 3" التلفزيونية إنه تم العثور على 24 جثة بعد الحادث في القنال، وتم إنقاذ 26.

وأفاد خفر السواحل ومصدران آخران بأن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأوضح مسؤول محلي في خفر السواحل اليوم أن عدد الغرقى قد يرتفع مع كون حالة بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم خطيرة.

وأضاف المسؤول لرويترز أن خفر السواحل ما زال في انتظار تأكيد الأطباء للعدد، موضحا أنه تم العثور على 20 شخصا في البحر بعد انقلاب القارب قبالة الساحل الفرنسي.