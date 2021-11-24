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محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في السعودية بعد أيام قليلة، وهذا بعد انتهاء الطلبة والطالبات من كافة الاختبارات للفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة، على أن يتم استئناف العام الدراسي 1443 بالنظام الجديد بالفصل الدراسي الثاني في الفترة المقبلة، فيما يلي نوضح موعد الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443 وتقويم الترم الثاني للعام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية.

موعد الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443

تم تحديد موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية على أن يبدأ في يوم الأحد الموافق 5 من ديسمبر 2021 بكافة المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والموافق اليوم الأول من جمادى الأول 1443، ويتم استمرار الفصل الدراسي الثاني لمدة 13 أسبوع دراسي.

ومن المتوقع أن يكون الدوام بالفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمراحل التعليمية حضورية حتى إشعار جديد، وتستمر الدراسة حتى يوم 10 من شهر مارس 2022 ليحصل الطلاب بعدها على إجازة لمدة 10 أيام، ليبدأوا بعدها الدراسة بالفصل الدراسي الثالث.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية

وزارة التعليم السعودية اعتمدت تقويم الترم الثاني 1443 الدراسي لتكون على النحو التالي: