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محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في السعودية بعد أيام قليلة، وهذا بعد انتهاء الطلبة والطالبات من كافة الاختبارات للفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة، على أن يتم استئناف العام الدراسي 1443 بالنظام الجديد بالفصل الدراسي الثاني في الفترة المقبلة، فيما يلي نوضح موعد الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443 وتقويم الترم الثاني للعام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية.
موعد الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1443
تم تحديد موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية على أن يبدأ في يوم الأحد الموافق 5 من ديسمبر 2021 بكافة المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والموافق اليوم الأول من جمادى الأول 1443، ويتم استمرار الفصل الدراسي الثاني لمدة 13 أسبوع دراسي.
ومن المتوقع أن يكون الدوام بالفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمراحل التعليمية حضورية حتى إشعار جديد، وتستمر الدراسة حتى يوم 10 من شهر مارس 2022 ليحصل الطلاب بعدها على إجازة لمدة 10 أيام، ليبدأوا بعدها الدراسة بالفصل الدراسي الثالث.
تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية
وزارة التعليم السعودية اعتمدت تقويم الترم الثاني 1443 الدراسي لتكون على النحو التالي:
- موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يكون في يوم 5 ديسمبر 2021 والموافق الأول من جمادى الأول 1443 هجريًا.
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون في 19 من ديسمبر 2021 والموافق 15 من جمادى الأول 1443.
- اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تكون في 6 يناير 2022 الموافق 3 جمادى الآخر 1443.
- موعد بداية الدراسة بعد الإجازة في منتصف الترم الثاني يكون في 16 يناير 2022 والموافق 13 جمادى الآخر 1443 هجريًا.
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون في يوم 2 فبراير 2022 والموافق الأول من رجب 1443.
- موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة في 23 من فبراير 2022 والموافق 22 رجب 1443.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني في 10 مارس 2022 الموافق 7 شعبان 1443 هجريًا.
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