فلسطين : السماح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن

دوت الخليج :- اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود، مساء الثلاثاء، عن سماح الجانب الاردني بإدخال زيت الزيتون الى المملكة الاردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة اعتباراً من تاريخ 1-12-2021.

وأوضح مهنا في بيان صحفي، أن سيتم السماح بإدخال زيت الزيتون بواقع تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، داعيا المسافرين التقييد بهذه التعليمات.