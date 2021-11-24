فلسطين : السماح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن

دوت الخليج :- اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود، مساء الثلاثاء، عن سماح الجانب الاردني بإدخال زيت الزيتون الى المملكة الاردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة اعتباراً من تاريخ 1-12-2021.
وأوضح مهنا في بيان صحفي، أن سيتم السماح بإدخال زيت الزيتون بواقع تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، داعيا المسافرين التقييد بهذه التعليمات.
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