الرئيس التونسى: الجميع سواسية أمام القانون وسنتصدى لكل مظاهر الاحتكار

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة التصدى لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد إطار قانونى لمسالك التوزيع، خاصة بعد أن تعمد البعض فى الفترة الأخيرة تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات.





وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحى بن حمزة بقصر قرطاج.

وشدد الرئيس التونسى على أن الجميع سواسية أمام القانون .. مشيرا إلى أن كل من يعتقد أن بإمكانه التخفى وراء جهة معينة سيتحمل المسئولية مع الجهة التى تتستر عليه بل وتعمل كذلك على زيادة التوتر فى الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالمواطنين فى حياتهم اليومية.

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