البرهان يؤكد عزم الحكومة الانتقالية بالسودان على إكمال التحول الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، عزم حكومة الفترة الانتقالية، على إكمال عملية التحول الديمقراطى وتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى إجراء انتخابات حرة ونزيهه تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.





وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع المبعوث الخاص لمملكة النرويج للسودان وجنوب السودان أندريه ستناسن، بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وأوسلو. من جانبه، رحب مبعوث النرويج بالإعلان السياسى الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لدعم السودان فى كافة المجالات.

وعبر عن تمنياته للسودان بدوام التقدم والازدهار.

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