مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل فى نابلس

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل قرية برقة على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذى أدى لتضرر عدد منها.
وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالى الذين خرجوا للتصدى لهم.
وهذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تتعرض فيه قرية برقة لهجمات من المستوطنين.
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