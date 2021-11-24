مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أطلق مستوطنون إسرائيليون، النار تجاه منازل فلسطينيين، وهاجموا السيارات بالحجارة فى محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية، والتى تشهد توترات متزايدة منذ إزالة بؤرة استيطانية بها فى وقت سابق هذا العام.





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل قرية برقة على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذى أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالى الذين خرجوا للتصدى لهم.

وهذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تتعرض فيه قرية برقة لهجمات من المستوطنين.