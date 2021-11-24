الصحة التونسية: 5 ملايين و29 ألفا و931 شخصا استكملوا التلقيح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها بلغ 10 ملايين و292 ألفا و254 جرعة بينها 19 ألفا و630 جرعة للسفر.
ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.
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