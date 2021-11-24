فلسطين: إسرائيل تواصل فصل القدس لتخرجها من أى مفاوضات مُستقبلية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مصادقة "لجنة التخطيط" الإسرائيلية على بناء حى استيطانى ضخم على أراضى مطار القدس الدولى، يعد استكمالا لفصل القدس عن محيطها الفلسطينى وأسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخى والقانونى والديمغرافى، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنها تنظر بخطورة بالغة لاستكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطينى، خاصة تداعيات ذلك على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية والدول التى تدعى التمسك بحل الدولتين بالتدخل الفورى والعاجل لوقف تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الاستعمارية التى تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصرى البغيض فى فلسطين المحتلة، وتؤدى لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

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